The Legends of Heroes: Trails of Cold Steel III, disponible para Nintendo Switch

Trails of Cold Steel III invita a los jugadores a adentrarse en un mundo lleno de intrigas y emociones. Se embarcarán en un viaje increíble a través de los nuevos territorios de la recientemente expandida Erebonia, donde conocerá a nueva gente y se reunirá con viejos conocidos de la franquicia.

Siguiendo la tendencia de la serie Trails, la historia profunda se combina con un plantel de personajes increíble y con un sistema de combate refinado que es el resultado de décadas creando juegos de rol.

Ha pasado casi un año y medio desde la guerra civil ereboniana y muchas cosas han cambiado desde entonces: las posturas de los países, la política interna del Imperio e incluso la vida de Rean Schwarzer. Las sombras del pasado han generado las ascuas que darán vida a un nuevo capítulo. Tras graduarse en la academia militar Thors, Rean se ha convertido en un instructor del campus de la rama Thors, una nueva academia que no tardará en llegar al panorama nacional.

Será allí donde se ponga al mando de una nueva Clase VII, con el objetivo de guiar a una nueva generación de héroes hacia un futuro incierto. Aunque la cosa está tranquila de momento, la infame organización Ouroboros sigue confabulando con nuevo plan siniestro que podría sumir a todo el continente en la guerra… o en algo aún peor.

¡The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ya está disponible para Nintendo Switch! ¿A qué estás esperando para jugar con Rean Schwarzer y guiar a la Clase VII hacia un futuro incierto? #TrailsofColdSteelIII pic.twitter.com/vBrwPIJSQg — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) June 30, 2020

NIS America está detrás de la distribución de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III para Nintendo Switch que ha sido desarrollado por Nihon Falcom Corporation y que ya está a la venta para la plataforma de la gran N con una demo gratuita en su tienda digital. El juego llega en inglés y japonés con subtítulos en inglés y francés.

Bienvenidos a la nueva Clase VII: Explora los nuevos territorios del Imperio con nuevo pelotón y encuéntrate con viejos conocidos. Disfruta de una épica historia que se ha desarrollado a lo largo de tres juegos y que satisfará a viejos y nuevos jugadores.

También incluye una introducción interactiva para que los nuevos jugadores entiendan la historia hasta el momento y facilitar que todo el mundo pueda disfrutar del mundo de Trails of Cold Steel.

Haz frente a las amenazas que te salgan al paso con un sistema de combate que ha sido refinado a lo largo de décadas. El añadido de funciones como Brave Order o el Break System dan pie a todo un nuevo mundo de posibilidades en combate.