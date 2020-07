Greeicy es artista hasta en camilla y recuperándose de la anestesia

Hace unos días, Greeicy compartió un vídeo en el que podíamos verla en una camilla despertándose de la anestesia que le habían suministrado para someterse a una prueba médica. El que haya pasado por ese momento, sabe que el subconsciente puede traicionarte.

El caso es que hace unas horas ha vuelto a compartir un nuevo vídeo de ese momento. Está claro que su chico, el también músico Mike Bahía, encontró un filón en ese despertar. En esta ocasión podemos verla cantar un fragmento de su último lanzamiento, Los consejos.

“Creo que no está demás aclarar que me hicieron una Colonoscopia y una Endoscopia”, señalaba junto al vídeo para que quedaran claras las circunstancias de la grabación. Semi inconsciente es capaz, incluso, de cambiar la letra y añadir un “me hago fuerte, pero me dieron por el culo y por la boca”, en clara referencia a la prueba a la que ha tenido que someterse. Eso sí, no ha dado ninguna explicación sobre el porqué de esta prueba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greeicy (@greeicy1) el 6 Jul, 2020 a las 5:15 PDT

A sus seguidores les ha hecho mucha gracia esta grabación y este cambio de letra, aunque seguro que habrá quién opine que un momento tan íntimo no debería compartirse en redes. El caso es que Los consejos es su última balada de corte nostálgico que expresa el sentir tras una ruptura y el dolor de un amor que pudo haber sido.

Es el segundo adelanto de lo que será su próximo álbum. Antes llegó Los besos, otra balada de corte pop que define el sonido que ofrecerá en ese nuevo trabajo. Por cierto, que si hace poco utilizaba el filtro de mariposas con esta canción, ahora tenemos que decir que se ha tatuado dos de ellas en su hombro. ¿Un homenaje a su nueva música? Ha compartido en stories el momento en el que Daniel Bedoya, tatuador colombiano, le hacía el trabajo. El mismo profesional que le tatuaba en el hombro también, la frase en inglés: ‘Sigue tu intuición’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Bedoya (@danielbedoyaart) el 6 Jul, 2020 a las 11:35 PDT

Parece que, además, también se ha tatuado en el brazo la imagen de Michael Jackson cuando era un niño.