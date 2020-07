Madonna, en topless y con muleta en su última foto en Instagram

Que Madonna publique una imagen en topless de corte provocador, no es noticia en ella que lleva haciéndolo toda la vida. Claro que no siempre ha tenido 61 años. Una vez ha vuelto a demostrar que la edad no es un obstáculo. Muchas jovencitas querrían poder presumir de un cuerpo como el suyo que ha vuelto a exponer vestido solo con una braguita y un gorro de lluvia. Una imagen que apuesta por la naturalidad y la falta de filtros.

Menos habitual es verla luciendo sus debilidades de salud. “Todos tienen una muleta ................ 🛠”, escribía junto a su selfie. Y es que la cantante continúa recuperándose de una operación de rodilla a la que ha tenido que someterse para recuperarse de una lesión que le ocasionó más de un problema en su última gira.

La cantante ha dejado Lisboa y está encerrada en su casa de Londres junto a su chico, el joven bailarín Ahlamalik Williams y sus dos mellizas, Estere y Stelle, de siete años. Desde allí se ha unido al movimiento Black Lives Matter. Siempre ha demostrado estar muy concienciada con el tema del racismo y ha roto muchos tabúes en ese sentido. No hay más que ver su numerosa familia que, en gran parte, ha adoptado en Malawi.

Pese a su lesión de rodilla se ha dejado ver en las manifestaciones que se han desarrollado en Londressumándose a esta lucha que reniega de una nación que no se comprometa con un cambio. “El 4 de julio es mentira............... hasta que lo hagamos de otra manera”, escribía hace unos días en sus redes. Está claro que, aun con muletas, la cantante sigue tan guerrera como siempre. Porque ella fue pionera en esta lucha, ella misma nos lo recordaba haciendo alusión a su vídeo de Like a prayer.

“El pasado alcanza el futuro .......Este video fue hecho hace 30 años y causó tanta controversia porque ...1. Describí la brutalidad policial y el arresto de un inocente hombre negro. 2. Fui a una iglesia para rezar por justicia y descubrí un Santo Negro. 3. Ese santo estaba llorando, tenía sentimientos. 4. Besé a ese Santo Negro. 5. Hice todo lo posible para liberarlo de la prisión por un delito que no cometió. Mi contrato con Pepsi fue cancelado. Todos tenemos un largo camino por recorrer, pero esta revolución tan atrasada que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos es tan genial no solo para presenciar el cambio, sino también para ver emerger a todos estos grandes líderes jóvenes. ✊🏾✊🏽✊🏼✊”, escribía.