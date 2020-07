Cepeda cae en las redes de TikTok: ‘¿Qué hago aquí?’

TikTok se ha convertido en la red social de moda. Niños por la calle bailando, artistas creando retos y todo el mundo en sus casas grabando videos de un minuto que se hacen virales. Aitana, Edurne, Sebastian Yatra y J Balvin ya son todo unos expertos, y ahora Cepeda se ha unido a esta moda.

"Tengo TikTok", contaba. El artista ha caído a los encantos de la red social y se ha estrenado haciendo lo que mejor sabe: cantar. El tema que ha elegido para su primer video ha sido Jealous, de Labrinth. ¿Se pasará a los challenge más divertidos? Lo mejor de todo es que si quieres hacer un dúo con Cepeda, gracias a TikTok ya puedes hacerlo realidad.

Ver esta publicación en Instagram Tengo Tiktok. #jealous Una publicación compartida de Luis Cepeda (@cepeda) el 6 Jul, 2020 a las 6:52 PDT

Con solo un video, parece que Cepeda ya está triunfando en su nuevo entretenimiento, pues la publicación tiene más de 4.500 me gustas y 600 comentarios. Además, ha querido mostrar su humor en la biografía donde ha escrito un "qué conio hago aquí?", algo que también se pregunta su compañera de profesión India Martínez, que no ha dudado en comentarle en Instagram: "No querías TikTok pero al final has caído ehhh 😎". La verdad, parece que a todo el mundo le ha pasado. Nadie puede resistirse a TikTok.