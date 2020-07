Llaman “rellenita” a Laura Escanes y las redes explotan

Laura Escanes está pasando unos espectaculares días de vacaciones en Menorca junto a Risto, su pequeña Roma y Julio. Unas vacaciones en familia que llevaba meses esperando y con las que recarga las pilas de estos meses de tanta incertidumbre. La tarde del lunes, la modelo subía una foto y varios videos en los que disfrutaba de una de las calas de la isla, luciendo un bikini color teja que queda de lujo con las aguas cristalinas de la zona.

Lo que no esperaba son algunos comentarios que dejaban en evidencia su cuerpo diciéndole que está "rellenita": "No es una foto muy buena pero el bikini sienta muy bien en cuerpos curvy, rellenitos como el de Laura" o "Estás gordita... cuanto pesas?" son dos de los comentarios que ha recibido en la foto. Ella misma ha querido responderlos preguntando a la seguidora qué concepto tiene de "rellenita". Algo a lo que parece no haber obtenido respuesta.

Otras seguidoras han aprovechado el fotón para alabar lo bien que le habían quedado los pechos -que se operó hace apenas unas semanas-, para defenderla, para decirle lo bien que le queda el conjunto o desearle unas felices vacaciones. Aunque, si no tenía suficiente, otros haters se quejaban de que la imagen estaba poco trabajada como para ser una colaboración con Woman Secret. Parece que lo quieren todo, o que todo sirve para quejarse.

Risto Mejide, por su parte, se muere de amor con sus dos hijos y ha compartido con todos un momento de lo más emotivo en el que Julio le está enseñando a Roma a "conducir". "El peke enseñándole a la peke. #Amarraditos #SeMeCaeLaBaba #Menorca" , escribía junto a la imagen. ¡Como para no! Son de lo más adorables.