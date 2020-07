Fallece Carme Contreras, la actriz que puso la voz de E.T. en español

Benvolguts i benvolgudes.

Per encàrrec de la família he de comunicar-vos la pèrdua de la gran actriu CARME CONTRERAS

Una vida dedicada al teatre, el cinema, la televisió i el doblatge.

Se’ns en va una gran actriu i una millor persona.

Et trobarem a faltar Carme! Vola i descansa! pic.twitter.com/9bIF2EqfDi