Ringo Starr: los 80 años del beatle de la paz y el amor en 10 curiosidades

Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, es uno de los baterías más conocidos de la historia de la música. Como miembro de los Beatles, su gran ingenio y personalidad ayudaron a definir el estilo y el sonido de la banda de Liverpool. Ringo es el más mayor del grupo y el que más tarde se unió a la banda.

Ahora cumple los 80 años con la vitalidad que le caracteriza y, de hecho, va a celebrar una gran fiesta de cumpleaños en la que ha invitado a muchos amigos. Eso sí, este año tendrá que ser vía telemática. Para conocer mejor a este, a veces desconocido beatle, recopilamos algunas curiosidades sobre su vida.

1. Es zurdo, pero toca en una batería de diestro

Es uno de los distintivos de Ringo. Desde bien temprano en su infancia se consideró diestro, pero también comenzó a tocar en un kit para diestros. Quizá con esas circunstancias consiguió ese toque tan personal y esa capacidad para destacar sobre el resto que le han hecho tan especial. Un sonido muy diferente es el que ha conseguido con este distintivo.

2. Aprendió a tocar la batería en el hospital

Cuando tenía 13 años, contrajo tuberculosis y estuvo ingresado en un sanatorio alrededor de dos años. Fue aquí donde descubrió el amor por la música, uniéndose a la banda del hospital como batería.

3. Se casó con una chica Bond

Lleva casado con su segunda esposa, Barbara Bach, casi 40 años, a pesar de que su primera etapa en el grupo fue un tanto agitada sentimentalmente, como buena estrella de la música. Su mujer apareció en la película de James Bond La espía que me amó.

4. Es una estrella de la publicidad en Japón

Ya solo por su nombre, tenía todo el camino hecho. Ringo significa manzana en japonés, por lo que esto le ha llevado a protagonizar muchos anuncios sobre zumos de esta fruta en el país del sol naciente.

5. Era el único que quería a Yoko Ono

Mucho se ha hablado sobre la poca amistad que los Beatles le profesaban a la pareja de John Lennon. De hecho, según se cuenta, Ringo fue el único que aceptó a Yoko Ono y la trató de forma educada. De hecho, cuando la pareja se mudó a Nueva York, el batería compró su casa de Inglaterra para que pudieran mudarse e instalarse más rápido.

6. Estuvo a punto de no unirse a los Beatles

A Ringo le ofrecieron unirse a los Beatles en agosto de 1962. Al mismo tiempo, recibió otra oferta de otra banda local llamada The Dominoes. Se decantó por los de Liverppol porque le ofrecieron más dinero: 25 libras por semana frente a la oferta de 20 libras.

7. Casi emigra a América

En 1961, un año antes de unirse a los Beatles, Ringo y un amigo intentaron emigrar a Estados Unidos. Escribieron al estado de Texas para dejar Inglaterra y mudarse allí. En 1964, cuando los Beatles llegaron por primera vez a América, Ringo era el beatle más popular y el que más correo estadounidense había recibido.

8. Es fan y ha actuado en películas del oeste

Siempre se ha reconocido como gran fan de las películas de este género. De hecho, también ha demostrado que tenía mucho talento en la gran pantalla, y ha participado en películas como Candy (1968), The Magic Christian (1969), Son of Dracula (1974), Listztomania (1975) y Caveman (1981).

9. Siempre consideró que cantaba fatal

Ringo siempre ha sido honesto con sus limitaciones musicales, de hecho, George Harrison compuso la canción All Those Years Ago para que él la interpretara, sin embargo, no se sentía cómodo, ya que siempre ha econocido no tener amplitud vocal.

10. Fue el primer beatle en abandonar el grupo

Frustrado durante las sesiones del Álbum blanco, en agosto de 1968, Ringo dejó el grupo y se fue de vacaciones a Cerdeña. Fue allí donde escribió su mayor éxito para el grupo: Octopus 'Garden.