Antonia Dell’Atte, tras su accidente con una sombrilla : “Tengo que reconstruir toda la mandíbula”

Antonia Dell’Atte lleva más de dos décadas sorprendiéndonos en la televisión española con su naturalidad. La modelo italiana siempre llama la atención en los programas donde participa, ¡y no nos extraña! Es pura pasión.

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 45 mil seguidores y seguidoras, Antonia también se muestra tan espontánea y natural. De hecho, la presentadora ha querido compartir cómo ha pasado de la felicidad a la tristeza en cuestión de horas. Y es que la mujer ha tenido un accidente en la playa.

“Cómo te puede cambiar tu vida de un día para otro”, ha empezado a contar Antonia en su última publicación de Instagram, donde ha subido varias fotos y un vídeo. En el primero la vemos descansando en la playa y disfrutando del sol; en el segundo, aparece en el hospital con un vendaje en la parte inferior de la cara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonia Dell'Atte (@antoniadellatte) el 5 Jul, 2020 a las 9:22 PDT

Antonia cuenta en la publicación cómo ha llegado hasta el hospital. La italiana ha sufrido un accidente en la playa por culpa de una sombrilla que se voló en la playa: “Una mano desde arriba que me quiere desvió la sombrilla, que me vino como un misil por un tonado… Ha sido un milagro, no entro en los detalles, tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas”.

De hecho, varias de las imágenes que ha compartido Antonia en el post son de figuras religiosas. Una manera de dar las gracias al universo de que no le haya pasado nada más grave. Y es que en la playa hay que tener mucho cuidado con las sombrillas, sobre todo en los días de viento. Esperemos que Antonia se recupere pronto y siga con esa felicidad y alegría que tanto nos gusta.