Sofía Suescun y Rosalía comparten una misma pasión

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han puesto rumbo a uno de sus lugares preferidos que no suele faltar en cada uno de sus veranos: Ibiza. La pareja llegó hace unas horas y ya ha disfrutado a lo grande de la isla. Les hemos visto salir del aeropuerto, llegar a su casa ibicenca, disfrutar de la piscina tanto en bañador como desnudos y meterse entre cuerpo y espalda una gran mariscada. Han dejado constancia de todo ello en sus stories.

Unos días de lujo y placer que han compartido en pareja y que nos han dejado fotos muy sensuales de la colaboradora de La casa fuerte. La última nos permite verla lucir cuerpo en bikini en las playas de Ibiza.

Y precisamente en viendo esa imagen nos hemos dado cuenta de que comparte una gran pasión con Rosalía y no tiene que ver con la música, que ahí no hay ni punto de comparación. Sofía lleva unos días luciendo unas uñas kilométricas que inevitablemente nos recuerdan a las de la cantante catalana. Aunque, para ser honestos, hay que decir que este tipo de uñas no son algo nuevo para Sofía que otros verano ya las había lucido así de largas (por los que empiecen a decir que es una copia de la cantante).

La colaboradora televisiva recurrió a la casa Nails by Roma para tener esta obra de arte en sus manos que supone todo un homenaje a Playboy. Ositos con las orejas típicas de este emblema y todo en una combinación flúor de amarillos, naranjas y fucsias. “UÑAZAS PARA MI @sofia_suescun LA VERDAD ES QUE HOY LO HEMOS DADO TODO 💚💙💛❤️”, aseguraban desde el salón de manicura.

No tienen que ser las uñas más cómodas, pero, sin duda, sí son las que más se adaptan a las tendencias del momento, sobre todo, desde que Rosalía las haya convertido en una de sus señas de identidad. ¿Todavía no te has animado a probar?