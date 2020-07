Marwan aclara (otra vez) cómo se pronuncia su nombre

Que todo el mundo pronuncie o escriba mal tu nombre, y pasarte el día corrigiendo, al final agota a cualquiera. Pero si eres un artista famoso y todos te conocen -y lo pronuncian mal-, se multiplica. Eso le pasa a Marwan. El escritor está cansando de que muy poca gente sepa decir su nombre como es, y ha decidido volverlo a explicar públicamente por redes sociales.

"Con tilde. Españolizado. Para ver si de una vez consigo que la gente diga bien mi nombre. La “W” se lee como una “U”. Ma - ruán. Nunca te acostarás sin aprender algo más", escribía en Instagram, mostrando que había cambiado su nombre en la red social, añadiéndole un acento para que la gente, al leerlo, lo pronuncie correctamente. Muchos de sus seguidores se sorprendieron, aunque los más fieles ya se lo tenían aprendido, pues en cada uno de sus recitales, conciertos y firmas de libros lo recuerda.

Aun así, se lo toma con humor y lo explica simplemente para que le dejen de llamar de una manera que no es. "No os toméis a mal lo de “De una puta vez”. Era en plan risas, pero entiendo que la letra escrita no se lee con la misma entonación que yo he puesto. Solo llevo 20 años de carrera y no lo dice bien ni Perry Mason 😂😂😂", confesaba entre los comentarios de la publicación. Además, en Twitter sus compañeros de profesión mostraron su apoyo al cantante y bromearon con la situación.



Así que, ya sabes, si te encuentras con Marwan y tienes la oportunidad de hablar con él, pronuncia bien su nombre.