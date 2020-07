La razón por la que Jorge Javier no ve fotografías suyas antiguas

Jorge Javier Vázquez lleva más de dos décadas delante de las cámaras. El público ha visto crecer al presentador profesionalmente hasta convertirse en uno de los rostros más famosos de nuestro país. Y es que, aunque te pueda gustar más o menos su forma de trabajar, lo cierto es que Jorge Javier ya forma parte de la historia de nuestra televisión.

El próximo 25 de julio, Jorge Javier cumple cincuenta primaveras. Con motivo de este cumpleaños tan especial, el periodista ha concedido una entrevista a la revista Lecturas para repasar toda su trayectoria.

“Ahora me veo mejor que nunca”, asegura el presentador en la publicación a pesar de algunos de los baches a los que se ha enfrentado últimamente como que su amiga Mila Ximénez tenga cáncer o el ictus que ha sufrido en el último año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 7 Jun, 2020 a las 3:34 PDT

En la entrevista, Jorge Javier asegura que ha estado muchos años teniendo un gran complejo por su aspecto. De hecho, le ha costado mucho tiempo “establecer una relación sana” consigo mismo, acudiendo a terapia.

El presentador no ve fotos suyas del pasado y no debido a un motivo físico, sino porque le recuerda a una etapa de su vida en la que no era feliz:

“Cuando me veo en fotografías anteriores, o en imágenes de televisión y a lo mejor estoy con muchos más kilos o con peor cara, no es tanto que no me guste verme mal físicamente, como que, en mi caso, ese descuido físico coincidía con una época en la que no estaba bien anímicamente”

Por suerte, Jorge Javier buscó ayuda y pudo enfrentarse a estos problemas: “Acudir a un psiquiatra y tomar la determinación de tomar un antidepresivo al día es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida”.

Ahora, Jorge Javier se encuentra en un bonito momento profesional, al frente de La Casa Fuerte y de Sálvame en Telecinco.