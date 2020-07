Frank Cuesta habla abiertamente de la leucemia que padece: “Me dieron un tiempo de vida”

El pasado 5 de julio, Frank Cuesta publicaba un vídeo en YouTube que no iba dirigido a los amantes de los animales, sino a los jóvenes ("De los 30 para abajo") y a quienes se enfrentan al futuro con pesimismo a causa del coronavirus, que también ha afectado a muchas familias económicamente.

"Sé que hay gente que piensa que vengo de una familia adinerada y no es así. Soy un tío normal, con mucha suerte porque la vida me ha acompañado siempre, y también alguien que ha aprendido muchas cosas de la gente mayor y de la gente con experiencia", comienza el relato. Aunque reconoce que "la vida no es fácil", en este clip de 13 minutos insiste que "no hay tiempo para la desesperación, ni para estar echando culpas o reproches. Es un tiempo de supervivencia, de buscarse la vida con lo que sea y como sea".

Por eso, ha utilizado su plataforma para contar su propia experiencia personal y así, intentar ayudar a gente que realmente lo necesite. Por primera vez, habla abiertamente de la enfermedad que padece y "que seguramente en el futuro acabe conmigo", apostilla. Un cáncer con el que lleva conviviendo cerca de dos décadas. "Llevo 17 años diciendo que la vida es una mierda maravillosa", expresa.

También narra que, cuando le diagnosticaron leucemia acelerada y le dieron un tiempo de vida, puso esta en valor. "Me di cuenta de que muchas cosas no merecían la pena. No merecía la pena el poder, el dinero, el tener... merecía la pena el vivir", manifiesta.



El herpetólogo afirma que cuando recibes este tipo de noticias, difíciles de digerir, uno pone todo lo que ha hecho en perspectiva: "Te das cuenta de las tonterías que has hecho, la cantidad de tiempo que has perdido y, sobre todo, empiezas a apreciar un poco más cada día, cada mañana, cada sol, cada luna, cada amistad, cada persona... y aprecias la vida".

"En estos momentos, que estamos todos jodidos (sus dos refugios están paralizados), hay que buscar soluciones y hacer lo que sea. Debemos buscar el sustento para nuestras familias, ayudar a nuestros padres, con cualquier trabajo aunque no tenga que ver con lo que hemos estudiado", aconseja. Para el presentador de Wild Frank, ahora mismo lo más importante es tragarse el orgullo y arrimar el hombro con la gente que nos rodea.