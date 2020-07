‘La casa fuerte’: ¿Fani Carbajo embarazada?

Fani Carbajo no gana para sorpresas desde que ha entrado en La casa fuerte. Primero ha tenido que enfrentarse a las acusaciones de su tía que asegura que ha ejercido la profesión de Pretty Woman. Luego, las continuas broncas con sus compañeros e, incluso, con su pareja. Una boda por delante que planificar… está claro que no se aburre.

A todo eso hay que unir ahora la posibilidad de encontrarse embarazada. La diferencia con lo que ocurrió con Ivana en Supervivientes, aquí su pareja es estable, más o menos, y de confirmarse, no sería un problema como Hugo Sierra hubiera asegurado que habría sido en su caso.

Fueron Fani y Christopher los que nos pusieron sobre aviso. “Madre mía, cari, que salimos embarazados de aquí”, le decía ella a su chico que no podía más que esperar que “mientras que salga cuerdo…”. Y es que, con la locura que les rodea dentro de este reality, nunca se sabe.

Fani no dudó en explicar el origen de sus sospechas: “Estoy súper sensible, me he despertado muy rara: tengo el pecho más grande, he tenido náuseas, he vomitado, estoy muy cansada… que puede ser por el estrés de la casa, pero como estamos buscando el bebé puede ser otra posibilidad”.

Son solo sospechas, pero ya cuenta con el apoyo de Christopher. “Tú estás contento, ¿a que sí?”, le preguntaba. “¡Hombre, claro!”, contestaba él. “Vaya cara de gilip*** que se te pone…”, aseguraba Fani.

“Yo la verdad que no me quiero ilusionar, hasta que no vea el chisme ese… pero si estuviese embarazada me darías una alegría porque me encantaría tener un hijo contigo”, terminaba diciendo un ilusionado futuro papá. Sería el segundo hijo para ella y el primero para él. Aunque puede que un embarazo ahora trastocaría sus planes de boda.

Habrá que ver lo que sucede.