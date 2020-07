“I love you, baby and if it's quite all right. I need you, baby to warm these lonely nights”, cantaba Frankie Valli en 1967. La canción se convirtió en todo un éxito, coronando la lista de Billboard ese mismo año y siendo uno de los mayores éxitos musicales de su carrera.

Aunque hayan pasado más de cincuenta años desde que Frankie lanzara I Can’t take my eyes of you, un centenar de artistas han hecho su propia versión: desde Muse hasta Raphael, pasando por Gloria Gaynor o The Killers.

Ahora, en 2020, el ritmo y la letra de aquel tema vuelven a estar de moda (si alguna vez dejó de estarlo) gracias al DJ Surf Mesa. El estadounidense de 20 años ha lanzado Ily (I Love You baby), recuperando aquel ritmo y llevándolo hasta el mismísimo TikTok con un toque dance. ¡Y es que la canción se ha convertido en todo un fenómeno!

De hecho, la canción suma más de 238 millones de reproducciones en Spotify y 40 en Youtube. ¡Nada mal!

Ahora, Ily de Surf Mesa puede entrar en la lista más importante del país el próximo sábado. La canción es la candidata de esta semana. ¿Conseguirá hacerse su propio hueco?

Surf Mesa y su ‘Ily (I Love You Baby)’ quieren dar un toque clásico a la lista

