Pablo López da más pistas sobre ‘Colapso’, su próximo single

Hace algo más de dos meses que la Mariposa de Pablo López revolotea entre nuestros oídos. Mama no, que se estrenó a finales del año pasado, hizo que aumentasen las ganas de escuchar nueva música del malagueño, y ahora solo con saber el título de su próximo single, lo único que queremos es tener el nuevo disco en nuestras manos.

Lo próximo que vamos a escuchar se llamará Colapso, así lo contó el propio Pablo a finales de junio en una entrevista para Canal Fiesta: "A lo mejor lo saco de un día para otro y no digo nada", anunciaba. Jugando al despiste y haciendo que sus seguidores estén pendientes de cada uno de sus pasos, el artista no ha dado más pistas acerca de su próximo single. Hasta la tarde del martes, cuando subió una imagen nombrando el tema.

"Siempre he tenido miedo a los ascensores y a veces: colapso", titulaba una imagen suya con la guitarra, sentado en el suelo de lo que, aparentemente y según escribe, es un ascensor. ¿Será parte de su próximo videoclip? Mientras decide si enseñarnos ya el tema o no, no queda otra que estar pendiente a sus redes sociales por si publica alguna que otra pista sobre lo nuevo que nos va a regalar.

Unikornio, once millones de versos después de ti será el título de su próximo disco. Un álbum que será el cuarto de su colección y que llegará casi tres años después de que Camino, fuego y libertad comenzara a hacer historia en la música española. Además, tiene varios acústicos anunciados para los próximos meses con los que ya está colgando el cartel de 'entradas agotadas'. Ciudades entre las que se encuentran Jaen, Vitoria, Valencia o Granada. ¿Te lo vas a perder?