DVICIO, “confinados y con nueva música”

La nueva normalidad ha llegado para DVICIO. Aunque la banda madrileña ha demostrado que no hay cuarentena ni confinamiento que consiga acabar con sus ganas de crear música nueva.

Así lo han demostrado a través de una de sus últimas publicaciones en redes sociales, donde han compartido una selfie en la que lucen con sus mascarillas corrrespondientes. "Confinados con nueva música!", dicen en la descripción de la foto.

Y es que, para confirmar que el plan de sus últimos días ha estado centrado en la música, han compartido unos Instagram Stories en los que aparecen con instrumentos en mano y dando rienda suelta a su imaginación. ¡Se viene nueva etapa musical para DVICIO!

Lo último que publicaron nuestros protagonistas es Impulso, su álbum más reciente que vio la luz en marzo de este año. Pero el confinamiento les impidió recorrer los escenarios del país para presentarlo en directo, por lo que han acumulado ganas para hacerlo a finales de este año.

Pero parece que la publicación de este disco no ha sido suficiente para Andrés y sus compañeros, por lo que se avecinan nuevos hits que estamos seguros que no podremos dejar de escuchar en bucle. De momento se desconocen más detalles de este proyecto, pero, a juzgar por el éxito de los anteriores, no nos extrañaría que alcanzase el Número 1 de la lista de LOS40 como ya hicieron con DOSIS.

Tic, tac, tic, tac... Un día más es un día menos para escuchar lo nuevo de DVICIO. ¡Qué ganas!