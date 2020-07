Iván Troyano y Aitor Cruz presentan ‘Siéntate’, su nuevo single: mira el vídeo

Iván Troyano y Aitor Cruz acaban de estrenar Siéntate, el primer single del EP conjunto que ambos sacarán este verano.

Este reggaeton es la más pura esencia de Cruz en el género, al que se suma Iván con su toque personal. El videoclip ha sido producido por Troyano Films S.L. y dirigido por La Penca Films y Troyano Films S.L.

Se trata de la colaboración de dos artistas independientes, referentes del emergente circuito de música urbana que está floreciendo en las Islas Canarias. Tanto el grancanario como el tinerfeño han estado involucrados en proyectos punteros dentro y fuera de nuestras fronteras.

Quédate con sus nombres

Iván Troyano es un cantante, compositor y productor de Santa Cruz de Tenerife cuyo recorrido en el mundo de la música se remonta en años. Ha compartido escenario con grandes estrellas nacionales e internacionales y ha unido su nombre a artistas como Juan Magán, Adexe y Nau, Tropical minds, Abraham Mateo, y Mau y Ricky, entre otros.

Se da a conocer en 2006 como el primer compositor en hacer una canción de amor en el género del reggaetón, "El último adiós", que se convirtió en poco tiempo en un gran éxito.

En 2009 la canción de su autoría Sin ti gana el primer premio en el prestigioso Festival de Candelaria. En el año 2013 lanza un álbum independiente con muchas colaboraciones The Mix, encabezado por el single In My Life. En los últimos años ha despuntado en la realización de videoclips y la composición incluyendo varios temas en bandas sonoras originales de grandes producciones de Hollywood como Jumanji y Emoji: La Película.

Aitor Cruz es un artista de Gran Canaria, que empezó como un precoz DJ a la edad de 14 años y muy pronto comenzó a trabajar en todo el proceso creativo de los temas que él mismo interpretaba. Poco a poco, su interés por la producción musical fue creciendo, tanto que dejó aparcada por un tiempo su faceta de cantante (hasta este 2020) y, como resultado, ha dado grandes canciones para artistas internacionales como Adexe y Nau o Mau y Ricky.