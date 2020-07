Lola Índigo deja claro de quién está enamorada

Lola Índigo no es muy amiga de airear su vida privada, más bien todo lo contrario. Por más que le han preguntado por su relación o no relación sentimental con Don Patricio, no se ha pronunciado porque es parte de su intimidad y considera que no tiene por qué compartirla.

Los rumores siempre han estado ahí y ella, lo único que ha dejado claro es que no le gusta que se refieran a ella como ‘la novia de’. Así que, a estas alturas, no podemos confirmar cuál es su estado sentimental porque ella no lo ha hecho público.

Lo que sí podemos asegurar es que la cantante está enamorada, lo acaba de confirmar ella misma en redes sociales. Claro que no es lo que muchos esperaban. Su confesión va por otros derroteros: “Estoy enamorada de mis amigas”, aseguraba sin siquiera dar nombres.

estoy enamorada de mis amigas — LOLA INDIGO (@lolaindigomusic) July 8, 2020

“Las amigas son las hermanas que se eligen”.

“Todos estamos enamoradas de tus amiguis”.

“Yo si q estoy enamora de ti”.

Estos son algunos de los comentarios que ha recibido. Muchos hacían alusión a una amiga en particular, Alba Reche. Aunque Lola Índigo solo estuvo una semana dentro de la academia, creó muy buenas conexiones con muchos de sus compañeros y, también, con los de generaciones posteriores. En más de una ocasión hemos visto cómo se cruzaban piropos en redes. “Estoy con una chica muy guapa”, compartió hace unos meses.

estoy con una chica muy guapa @albarecheot2018 pic.twitter.com/2ymFoRxl9b — LOLA INDIGO (@lolaindigomusic) March 15, 2019

De hecho, la chica de la ‘mala cara’ en su día apoyó la campaña de los fans de Alba Reche que pedían un Keeping Up With The Reches, es decir, un reality tipo el de las Kardashian pero con la hermana y la madre de la concursante de OT2018 en el que, seguro que, por lo menos en alguna secuencia, aparecería Lola Índigo como gran amiga de la familia.