Angy se convierte en la versión española de Khaleesi

Mucho mar en las vacaciones de Angy que no para de ir de un lugar a otro en busca de sol y agua. El confinamiento paralizó cualquier proyecto profesional y todavía no los ha reanudado. “De isla a isla y tiro porque me toca 😏 🐪🧡#Fuerteventura #Nuncaeslafotoperfecta #express Esto de no trabajar no mola, pero hacía que no me pegaba un verano así desde que era adolescente... hay que buscarle lo positivo a todo”, aseguraba ella misma.

La hemos visto disfrutar al máximo de una isla que le gusta mucho: Mallorca. “Tengo ganas de trabajar, de subirme al escenario, de un rodaje, pero poder estar en Mallorca todo el verano, cosa que llevo 12 años sin hacer, es un lujo. Vaya isla preciosa tenemos... 💙 mosquitos, luna, mar, amigxs... ¿Qué más se puede pedir?”, se preguntaba hace unos días.

La hemos visto disfrutar de las amigas, hacer topless, tomar el sol o beberse un exótico zumito no tenemos claro si con misterio o no. El caso es que está sacando todo el rendimiento posible a sus días libres porque no siempre hay posibilidad de unas vacaciones así.

Ahora ha dado un salto y ha cambiado de isla. Se ha marchado a Fuerteventura y allí es donde ha encontrado a la versión española de la madre de dragones, ella, que siempre se mostró muy fan de Juego de Tronos. “Mother of Goats 🐐 Madre de Cabras. Soy la khaleesi de España. Dejadme”, compartía en redes junto a una imagen en la que podemos verla rodeada de estos animales. Alguno matizaba asegurando que se trataba más bien de la Khabreesi.

No había quien aseguraba que esa estampa era la perfecta para una película de Almodóvar. Pero le han sacado más parecidos. “Eres la Heidi 2.0💗😂”. “Aquí me has recordado a pipí calzaslargas”. “Pareces Pe en Jamón jamón 😘”. ¿Con qué parecido te quedas?