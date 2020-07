Alaska sube una foto sin maquillaje y todos opinan lo mismo

Alaska lleva toda la vida delante de las cámaras. La cantante mexicana se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la historia del pop en español. Durante los más de cuarenta años que lleva encima de los escenarios, hemos visto a la diva lucir de todas las maneras: pelirroja, morena, con más maquillaje, con menos… eso sí, muy pocas veces hemos visto a la artista sin maquillaje.

Ahora, en la última publicación de su amiga Bibiana Fernández aparece sin una gota de maquillaje. En la foto, aparece la cantante junto a su marido Mario Vaquerizo y Bibiana. Todos aparecen felices tras haber comido.

“Hemos comido, poco pero bien”, ha escrito la celeb junto a la imagen en su cuenta de Instagram. Ninguno de ellos aparece con maquillaje, lo que ha llamado mucho la atención de lo usuarios. Eso sí, en el buen sentido. Y es que los tres han recibido una gran cantidad de piropos. ¡Y es que aparecen guapísimos!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) el 8 Jul, 2020 a las 5:35 PDT

“Parecen todos más jóvenes sin maquillaje”, “Se ven radiantes”, “Alaska mucho más guapa sin maquillar” y “Olvido, mucho más guapa sin maquillar”, son solo algunos de los comentarios.

Alaska también ha compartido la bonita imagen en su cuenta de Instagram, dedicándole unas preciosas palabras a su amiga Bibiana, a la que llevaba meses sin ver debido al confinamiento:

“Cuatro meses exactos sin vernos. Echábamos de menos a la familia rubia. Un día nublado perfecto para mí, como dice Bibiana. He jugado con los niños Hope, Joe y Juana, y ahora me voy a tomar otro antihistamínico por la alergia perruna. ¡Así que me va a entrar un sueño! Hasta mañana...”