Justin Bieber felicita a Jaden Smith con unas bonitas palabras

“HAPPY BDAY @c.syresmith . You make me better” (Feliz cumpleaños Jaden. Tú me haces mejor). Justin Bieber ha querido estar presente, públicamente, en el 22 cumpleaños de Jaden Smith, uno de sus amigos más cercanos al que ha dedicado las palabras que todos querrían escuchar de sus seres queridos.

El hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith está de celebración, aunque no haya hecho ninguna mención en redes. Lo de su padre ha sido otra cosa, él sí que ha querido dedicarle unas palabras: “¡Feliz cumpleaños, J-Diggy! Claramente estabas cuestionando mis habilidades parentales en esta foto. Lo que sea que intentaba conseguir que hicieras debe haber salido bien. Jajajajaja te amo, men”.

Con el paso del tiempo, Jaden ha demostrado con creces que no es igual que muchos jóvenes de su edad. Está marcado por sus orígenes, pero ha sabido asimilar la fama y crear su propia identidad con ideas muy claras y contundentes. Es un chico comprometido con su vocación por el cine y la música, responsable con la naturaleza y el medio ambiente, emprendedor, ejemplo de hijo y hermano y referencia de muchos jóvenes que han visto en él un modelo a seguir. Con la cabeza amueblada y una manera de enfrentarse al mundo con curiosidad y cuestionando lo que no le convence.

Le gusta lo creativo, al margen de lo mainstream, y eso ha hecho que muchas grandes firmas de moda se disputen su imagen. De hecho, acaba de presentar su nueva campaña junto a New Balance a la que ha aportado además de su cara, su capacidad para diseñar y la música.

Pero si hay algo que ha centrado su interés en las últimas semanas ha sido el movimiento Lives black matter. Hemos podido verle muy activo en redes en este sentido y ha compartido manifestaciones y protestas con su madre y hermana. Y es que la relación que le une a Willow Smith es muy especial.

Desde aquí nos unimos a las felicitaciones.