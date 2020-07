Morat anuncia nuevas fechas para sus conciertos en España

Apenas unos días antes de que el mundo se quedase encerrado en sus hogares, Morat llenaba la plaza de Callao de Madrid para presentar, con toda su ilusión, No termino, uno de sus temas más recientes. Además, aprovechaban la ocasión para contar a todos sus seguidores la gira sorpresa que tenían por España para este 2020: un tour que llamaron Galería Inesperada, y que va a tener que esperar hasta el año que viene para hacerse realidad.

Con mucha pena y como era de esperar, Morat ha tenido que aplazar cada uno de sus conciertos por España hasta 2021. Pero, no te preocupes, porque ya sabemos cuando podrás ver a la banda colombiana encima de los escenarios interpretar y cantar Besos en guerra a todo pulmón.

Durante los meses de agosto y septiembre de 2021, los colombianos estarán en las siete ciudades previstas: Chiclana de la Frontera, Cádiz (10/08), Calella de Palafrugell, Girona (16/08), Córdoba (04/09), Barcelona (09/09), Valencia (11/09), Madrid (12/09) y Bilbao (18/09). Así, si ya tienes tu entrada, solo tienes que esperar. Y si no la has comprado todavía, corre, no te quedes sin la tuya, porque ver a Morat en directo es una experiencia única.

Ver esta publicación en Instagram Enamórate de alguien más. Una publicación compartida de Morat (@morat) el 7 Jul, 2020 a las 1:58 PDT

Mientras tanto, cada uno de ellos no está regalando una canción en sus redes sociales. Primero Isaza cantó frente a su piano Nunca te olvidé, para días más tarde dar paso a una publicación de Villamil interpretando Enamórate de alguien más. ¡Nos ha tocado el corazón!