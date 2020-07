La música que escucha Adriana Torrebejarano: Calle 13, Delaporte o Rosalía

Adriana Torrebejano lleva siendo desde hace años un rostro familiar para seriéfilos y amantes de la televisión. La actriz, una de las protagonistas de Amar es para siempre, donde interpreta a Lourdes Ordóñez, es en esta ocasión la encargada de sugerirnos sus canciones preferidas para los próximos siete días.

LAS RECOMENDACIONES DE ADRIANA TORREBEJANO

Solo de madrugada, de Floridablanca. "No me imagino un festival sin ellos. Música disco, muy 80. Me lleva al verano y al solecito. Mi banda buenrollera favorita." Adriana debutó en la serie Abuela de Verano (abuela que no era otra que la inolvidable Rosa María Sardá), interpretando, con tan sólo doce años, el personaje de Aurora.

El incendio, de Sidonie. "Porque su letra es poderosa, me identifico mucho en ella y es imposible no bailar llena de felicidad y rock & roll con su música." A Adriana hemos podido verla en la pequeña pantalla en series como Tierra de Lobos (su papel de Isabel Lobo le valió premios como FanCineGay o Andalesgai), Ciega a Citas, Hospital Valle Norte, Ellas y el sexo débil, Fuera de Lugar, De repente, los Gómez, Amar es para siempre, CLA No Somos Ángeles, Hospital Central, Cuéntame, El Secreto de Puente Viejo, o como Mossa d´esquadra en Cuerpo de Élite, entre otras.

Ni un beso, de Delaporte. "Se podría definir como EL POWER de mi día a día. Cuando necesito buen rollo y energía, ahí está Delaporte." Ha sido una ilustre ignorante, la condesa Olghina en la tv movie sobre El Rey, Paulina Rubio junto a Canco Rodríguez/Miguel Bosé en Tu Cara Me Suena, una de las que faltaban y ha participado doblemente en Capítulo 0.

Vamo’ a portarnos mal de Calle 13. "Puede ser la canción con la que más he bailado y sudado escuchándola en directo." Sobre las tablas hemos podido verla en Sexo 10.0, María y Ana, Muerte en el Nilo, La vida resuelta, Perversiones sexuales en Chicago, Futuro 10.0 o Los que besan bien.

Run the world, de Beyonce. "Porque es un canto al feminismo con mucho flow." En cine debutó (y venció) con La Madriguera y bailó e interpretó en el Edén de La Sombra de la Ley (ambientada en la Barcelona de los años 20).

Universo, de Blas Cantó. "Me emociona mucho escucharla porque cierro los ojos y veo lo lejos que ha llegado y que llegará Blas con su talento. No hay nada que le pare". Adriana también ha protagonizado cortos como Propofol, Tarde o Mañana y siempre.

Bagdad de Rosalía. "La escucho mucho pero desde que la disfruté en directo, me enamoré todavía más." No sabemos si un día protagonizará un videoclip de Rosalía, pero ya lleva unos cuantos, como los de No tan jóvenes, de Carolina Durante, Ultraligero, de Pol 3.14, La casa no es igual, de Melendi, Échame de menos, de Fredi Leis o No Volveré, de Blas Cantó.

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Make me feel, de Janelle Monáe. El evidente homenaje de Janelle al Kiss de Prince se aprecia en este volcánico hit.

El Político Neoliberal, de Pony Bravo. Pony Bravo describen a un político de lo más reconocible lamentablemente. Voten por ellos porque su rumba está buena. Siempre oportunos. Ojalá Kanye West usándola en su campaña.

Hey boy, hey girl, de The Chemical Brothers. Pocas canciones más bailables que este clásico. Pocas canciones más reconocibles desde los primeros segundos. Y el vídeo animado y con doble sentido. Here we go!

Snake. de Vinila von Bismark. Un single premiado en La Jolla Fashion Film Festival, con videoclip con aroma a western, venganza y lencería.

No Action, de Kitty, Daisy & Lewis. Segundo single de su álbum The Third. Los tres hermanos Durham tienen uno de los directos más potentes.

Algo tienes, de Paulina Rubio. Algo tienes que le excita y grita Pau, Pau, Pau. Temazo para taladrar, como en el videoclip.

Al amanecer, de Los Fresones Rebeldes. "No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver..." . Cómo ponerse de buen humor escuchando una canción.