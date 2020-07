The Dark Pictures Anthology Little Hope retrasa su terror al 30 de octubre

Little Hope, el nuevo juego de la franquicia The Dark Pictures, se pondrá finalmente a la venta el 30 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC (en formato digital) tras tener que retrasar su lanzamiento por culpa de la pandemia mundial provocada por el coronavirus Covid-19.

Cuatro estudiantes universitarios y su profesor se ven atrapados por una niebla misteriosa en la ciudad abandonada de Little Hope y tendrán que buscar desesperadamente la forma de escapar mientras los atormentan desde las sombras las visiones del siniestro y terrorífico pasado de la ciudad.

¡Si quieren sobrevivir, van a tener que desvelar los misterios que se ocultan tras esas oscuras apariciones antes de que las fuerzas del mal arrastren sus almas al infierno! Vive momentos de terror y tensión en solitario en el modo para un jugador, con un amigo en el modo de historia compartida para 2 jugadores online, o con hasta 5 amigos en el sofá de casa con el modo de juego Noche de pelis.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope contará con ediciones básica, limitada y de coleccionista, así como con un extra por compra anticipada. El juego ya se puede reservar en tiendas digitales y en las tiendas que participen en la promoción.

Un desvío rápido, y todo el infierno se desata.



La edición limitada, que tan solo estará disponible en una selección de tiendas, incluye los juegos Little Hope y Man of Medan, un mapa de tela de The Dark Pictures, dos pins y una caja metálica (con 4 ranuras para discos). Todo ello, a un precio especial.

La edición de coleccionista incluye el juego Little Hope, un mapa de tela de The Dark Pictures, dos pins, una caja metálica (con 4 ranuras para discos) y una réplica del monigote de 1692 de Mary. Esta edición será exclusiva de la tienda online de BNEE.

La reserva anticipada del juego dará acceso anticipado a la Versión del Conservador (nuevas escenas que se añaden a la versión cinematográfica, con diferentes personajes jugables y nuevas elecciones y consecuencias).