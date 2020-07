Jedet: “A Lindsay Lohan, Nicole Richie y Mary-Kate Olsen las admiro, pero no me gustaría ser como ellas”

Efecto mariposa es el libro que Jedet ha publicado con PlanB y que podríamos entender como una especie de biografía extraña. No es un libro cualquiera, es un ejercicio de honestidad cruda y real que nos ofrece un vistazo general a la vida de esta mujer trans que reivindica su condición y que no elude la problemática a la que ha tenido que enfrentarse por ser como es.

A través de reflexiones, anécdotas, entrevistas y textos varios, muestra una vulnerabilidad que suele esconder tras esa fachada de mujer fuerte y segura. Su camino no ha sido fácil y aunque ahora la aplauden por su trabajo en Veneno, la serie de Los Javis, se ha encontrado con muchas críticas.

Desde su época de desfase con sexo y drogas en Granada hasta su llegada a Madrid y su comienzo laboral y personal hacia ser quién es hoy en día, va desvelando lo que ha sentido en cada momento. Y no, no podemos decir que su vida haya sido envidiable.

Nos ha dado algunas claves más vía mail. Ha contestado a una entrevista en la que ha evitado preguntas sobre la serie que está rodando, sobre J.K. Rowling o Pablo Alborán.

Compartir tu vulnerabilidad, tus contradicciones, tus pensamientos más profundos, me parece de una valentía tremenda, ¿te sientes así, valiente?

Intento no pensar en que he publicado un libro con ese contenido porque si no, sí que me da algo de pudor.

Después de leer tu libro no me queda claro si eres una persona tierna o una persona borde, ¿qué crees que te define mejor?

Soy una cachorrita con piel de zorra.

En la introducción vienes a decir que con este libro pretendes follar con el lector y luego ‘si te he visto no me acuerdo’. Algunos dirán que un poco frío, ¿no?

No me lo planteo. Me da igual lo que digan los demás, la verdad.

Dices que la promiscuidad te hacía sentir poderosa y te subía la autoestima: ¿El sexo te ha ayudado a resolver alguno de tus conflictos internos?

No. Si estás rota nadie va a arreglarte, tienes que coger las riendas y solucionar esos conflictos por ti misma.

Hablas de bulimia y dices que tus referentes en este sentido fueron Lindsay Lohan, Nicole Richie y Mary-Kate Olsen, ¿qué piensas ahora de ellas?

Las amo, me parecen icónicas y las admiro, pero no me gustaría ser como ellas.

En el libro mencionas una entrevista con Miley Cyrus en la que se definía como género fluido, ¿qué supuso para ti?

Leerla me hizo ver que no estaba sola, que cuestionarme el género era algo normal.

Hablando de referentes, Winona Ryder fue el tuyo para robar… ¿el verla en un estrado no tendría que haberte disuadido?

Digamos que me atraía el peligro. Era otra época. Aunque sólo robé dos veces en plena edad del pavo y, la verdad, es que no era para mí.

¿Cuál es el mayor problema que has tenido en la industria por tu condición/identidad sexual?

No ser tomada igual de en serio que una compañera cisgénero heterosexual. Ellas, por ejemplo, lo tiene más fácil para trabajar todo el año o para acceder a ciertos contratos con marcas o papeles. De mí se suelen acordar simplemente para el Orgullo.

¿Has notado falta de referentes LGTBi en la música?

Sí. Hay referentes homosexuales, pero no trans.

¿Has sentido discriminación alguna vez en la música por tu identidad?

Sí. Luché mucho para que no solamente me contrataron en sitios LGTB.

¿A qué se tienen que enfrentar un artista LGTBi que uno cishetero, no?

Es más difícil que suenen en la radio, que te ofrezcan un contrato discográfico, que te llamen de un festival que no sea LGTBi para tocar…

Al final, me da la sensación de que el mensaje es ‘quiérete a ti misma para poder querer a los demás’, ¿en qué punto estás?

Puedes querer a los demás y no quererte a ti misma. Quiérete a ti misma. Quiérete a ti misma para poder vivir en paz contigo y disfrutar del camino. Ese es el mensaje.