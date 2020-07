Thalía reacciona ante los rumores de que pudieran prohibir TikTok en Estados Unidos

TikTok se ha convertido, sin duda, en una de las plataformas estrella de esta pandemia y, posiblemente, la que más crecimiento ha experimentado en los últimos meses. Pero no todo son buenas noticias para esta aplicación que empieza a tener serios problemas.

Esta red social creada por la empresa china Bytedance ha sido prohibida en India, su mayor mercado hasta ahora. Le ha seguido los pasos Hong Kong y se lo están replanteando Estados Unidos o Australia. Y este rechazo viene justificado por la preocupación ante la posibilidad de que el gobierno de China pueda usarla como una herramienta de vigilancia masiva y de propaganda.

Thalía ha escuchado estas noticias y anda preocupada porque parece que realmente se ha enganchado a esta red social. “Se están descojonando en TikTok todo el mundo porque acaban de avisar que el movimiento es cerrarlo de inmediato porque no quieren que lo usemos para que no roben nuestro data, pero, cariños, por eso les digo, nunca pongan todos los huevos en una misma canasta”, explicaba en sus stories.

Parece que de confirmarse los pronósticos tuviera que prescindir de su perfil en esta red social y eso no lo lleva muy bien: “Ustedes no pueden decirme que ahora que van a quitarme el placer, el goce, el gusto de tiktokear, no, no y no. Tiktokero hasta la muerte”.

Ante esta reacción a lo que está ocurriendo han aparecido muchas voces críticas que han llegado incluso, al insulto, algo que, desde luego, no apoyamos.