Zendaya y el creador de ‘Euphoria’ han grabado una película en secreto durante el confinamiento

Estamos en tiempos extraños en los que no dejamos de conocer situaciones inéditas que hace tan solo un año nos hubieran parecido una locura o la invención de alguien que no está en su sano juicio. Pero no, nos estamos acostumbrando a tener la mente abierta y a recibir noticias inesperadas como parte de una nueva normalidad a la que nos vamos acostumbrando.

Así que, si nos dicen que Zendaya ha aprovechado el confinamiento para rodar una película en secreto, pues nada, lo aceptamos como si nada. Se trata de un film escrito y dirigido por Sam Levinson, el creador de Euphoria, esa serie juvenil tan extrema y creadora de tendencias de la que muchos están esperando la segunda temporada. Cuando le dijeron que se suspendía el rodaje de la serie por la pandemia, se buscó algo que hacer.

Esta nueva película se llama Malcolm & Marie y su grabación tuvo lugar entre el 17 de junio y el 2 de julio con la ayuda de médicos, abogados y diferentes organizaciones de la industria cinematográfica que han trabajado para que las medidas de seguridad en el rodaje fueran las adecuadas.

El trabajo lo hicieron en la Casa Caterpillar, una maravilla arquitectónica de vidrio con conciencia ambiental que podemos encontrar en Carmel, California.

Poco podemos decir de este proyecto que llega rodeado de misterio, aunque Deadline la describe como na historia “con ecos a Historia de un matrimonio de Netflix y que resuena con un número de temas sociales que el mundo está experimentando ahora mismo”.

La actriz ha sido la encargada de difundir la primera imagen de esta nueva peli, en blanco y negro, en la que podemos verla junto a John David Washington con el que comparte protagonismo.

De momento no hay fecha de estreno, pero no tiene pinta de que vayamos a tener que esperar mucho teniendo en cuenta el timing vertiginoso de este proyecto que empezó a tomar forma el 16 de marzo y que, en tal solo una semana, ya tenía guion. La financiación ha corrido a cargo de Levinson y su mujer, Zendaya, Washington o Kid Cudi, entre otros productores.

Durante dos semanas todo el equipo se mantuvo en cuarentena. Usaron máscaras, los distanciados sociales tuvieron sus propias viviendas separadas, realizaron caminatas, ensayaron en el parking y comieron en lugares designados, productos preparados por un chef que había sido puesto en cuarentena con el grupo. A nadie se le permitió salir de la propiedad.

Sin duda, un rodaje con unas características inusuales por todas las medidas que tuvieron que adoptar para hacerlo posible. Tenían que someterse a la medición de la temperatura al comienzo y final de cada jornada. Se desinfectaba el set y el equipo constantemente y no podía haber contacto con nadie ajeno a la producción.

Ahora nos queda ver el resultado en la que sería una de las primeras producciones post covid.