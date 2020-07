Fani y Christopher ya tiene los resultados de su test de embarazo

El posible embarazo de Fani y Christofer se ha convertido en uno de los últimos culebrones de La casa fuerte. Cada pareja tiene sus cartas para lograr ganar el concurso y parece que la pareja que ya pasó por La isla de las tentaciones, ha optado por rentabilizar la posible llegada de un bebé a sus vidas.

Hace unos días Fani aseguraba que tenía síntomas que la hacían sospechar que podría estar embarazada. Y nada mejor para salir de dudas que hacerse un test de embarazo. Dicho y hecho. Y en la última gala del programa ha recibido los resultados.

“Tengo mucha sensibilidad en el pecho, he vomitado, náuseas, me encuentro fatal y no me baja la regla… Me da asco todo…” así describía Fani cómo se siente estos días tras preguntarle Jorge Javier Vázquez al que aseguró que, de momento, tampoco quiere hacerse muchas ilusiones: “No sé si será estar en la casa, o que me falten vitaminas y tenga anemia… Pero necesito saberlo ya, porque algo me pasa”.

Teniendo un tema tan jugoso, la productora no podía más que alargar el tema y le preguntaron a la pareja sobre la posible llegada de un bebé. “Quiero que sea niña y se llamaría Valentina. Si es niño se llamará Mario”, aseguraba Fani.

Está claro que le han dado vueltas al tema. “Si el test da negativo lo seguiremos buscando y la boda sigue adelante”, aseguraban sobre sus planes en caso de que no salgan las cosas como esperan.

Al final de la gala por fin recibieron el sobre con los resultados de su test que, no quisieron compartir con la audiencia. “No, lo compartiré en privado con los que vea conveniente”, aseguraba la futura mamá. No ha querido hacer públicos los resultados, aunque fue ella misma la que pidió que le entregaran los papeles en directo.

De momento, y hay que resaltar lo de ‘de momento’ no podemos confirmar si están embarazados, aunque la sonrisa y el beso que se dieron tras leer los resultados hace pensar que podrían ser positivos.