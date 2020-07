Miriam Rodríguez explota: “No estoy en los huesos, estoy perfectamente”

Ser una de las artistas de referencia del pop en español tiene sus pros y sus contras. Millones de seguidores apoyan cada uno de tus movimientos, pero también te posicionan en el punto de mira de todas las críticas. Eso es algo de lo que Miriam Rodríguez es consciente.

En un directo que ofreció durante el confinamiento, y según las palabras que ha podido recoger Cadena Dial, habló del cambio físico y psicológico que ha experimentado tras su paso por Operación Triunfo. Sus declaraciones no han dejado indiferente a sus seguidores.

"Pasé un momento horrible de mi vida y lo llevaba por dentro sin saberlo", declaró. Y es que la razón por la que Miriam comenzó a ganar peso durante durante su paso por el talent show está en el deporte que dejó de hacer para dedicarse a su nueva etapa.

Ver esta publicación en Instagram red in summer 🚀 Una publicación compartida de Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) el 7 Jul, 2020 a las 2:12 PDT

"Algo no estaba bien por dentro, algo me estaba pasando que no me permitía ser yo ni estar contenta ni disfrutar de todo lo que me estaba pasando", señaló. Pero algo en su cabeza hizo "click" y le cambió su modo de ver la vida en aquellos momentos.

Recuperó su figura, aunque lo verdaderamente importante es que también lo hizo con su salud mental. Pero, como mencionamos en líneas anteriores, las críticas siempre protagonizarán el lado oscuro de las redes sociales. "No estoy en los huesos, estoy perfectamente", respondió Miriam para zanjar la negatividad de los haters.

Miriam asegura que "lo más importante de todo es que cada uno esté contento consigo mismo y sano", y parece que así lo está viviendo ella. Su felicidad es compartida por millones de personas alrededor del mundo, que sueñan con verla disfrutar de lo que hace siendo ella misma.