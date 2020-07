Rauw Alejandro y Camilo unen fuerzas en ‘Tattoo Remix’: mira el vídeo

This is the remix

Y me traje a Camilo

Tu...

Estas pa' comerte

Toda, todita

Así estas tu...

Te ves tan rica

Esa carita y ese tattoo...

Ay, haces que la nota nunca se baje

No hace falta nada,

Si estas tú....

Ra' Rauw

Yo no se ni que hacer (no se)

Cuando estoy cerca de ti

Tus ojos color café

Se apoderaron de mi

Muero por un beso

De esos que no son de amigos (de esos que no son de amigos)

Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo

Camilo

Yo quiero conocerte...

Como nadie te conoce

Dime que me quieres

Pa' ponerlo en altas voces

Pa' mostrarte que yo soy tuyo

En las costillas me tatúo...

Tu nombre....

¿Que lo que tienes?

Yo no se

Que me mata y no se porque...

Muéstrame ese tatua'ito secreto que no se ve

Porque tu, tu

Con ese tattoo, tu

Ta' pa' comerte

Toda, todita bebé (hehe) (todita)

Tu...

Estas pa' comerte

Toda, todita

Así estas tu... (así estas tu)

Te ves tan rica

Esa carita y ese tattoo...

Ay, haces que la nota nunca se baje

No hace falta nada,

Si estas tu....

Tu... (tu, tu, tu, tu..)

Estas pa' comerte

Toda, todita

Así estas tu... (así estas tu)

Te ves tan rica

Esa carita y ese tattoo... (ese tattoo)

Ay, haces que la nota nunca se baje

No hace falta nada,

Si estas tu.... (no hace fata nada, bebe)

Dice, ey

Es que yo no quiero mas nadie

Que no seas tu en mi cama

Baby, cuando te despiertes

Levántame antes que te vayas

Solo tu boca es lo que desayuno

Siempre aprovecho el momento oportuno

Como yo no hay ninguno

Déjame ser tu número uno

Tu...

Estas pa' comerte

Toda, todita

Así estas tu...

Te ves tan rica

Esa carita y ese tattoo...

Ay, haces que la nota nunca se baje

No hace falta nada,

Si estas tu.... (no hace falta nada, nada) (asi estas tu, baby)

Tu...

Estas pa' comerte

Toda, todita

Así estas tu...

Te ves tan rica

Esa carita y ese tattoo...

Ay, haces que la nota nunca se baje

No hace falta nada,

Si estas tu....

No hace falta nada, bebé

Ra' Rauw Alejandro

Camilo

Camilo

Esto es un remix pa' las nenas malas y buenas

Ey, no hace falta nada, nada

Si estas tu... (baby)

Tu.....