Tainy y J Balvin viven en la piña debajo del mar al ritmo de ‘Agua’

SpongeBob SquarePants

SpongeBob SquarePants

SpongeBob SquarePants

SpongeBob SquarePants

Ah-hah

Hahaha

Ah-hah, hahahar

Esto e' un—

Esto e' un—, ey

Esto e' un party por debajo 'el agua (J Balvin, man)

Baby, busca tu paragua'

Estamo' bailando como pez en el agua (Tainy, Tainy), ey

Como pez en el agua, agua

No existe la noche ni el día

Aquí la fiesta mantenla encendía' (-día')

Siempre que pasa me guiña, ey

Dulce como piña (Yah; uh)

Esto e' un party por debajo 'el agua (Wuh)

Baby, busca tu paragua'

Estamo' bailando como pez en el agua, ey

Como pez en el agua

Eso e' así, debajo 'el sol (Ey)

Vamo' pa'l agua que hace calor (Wuh)

Dice que me vio en el televisor (Uh)

Dizque me reconoció, mmm, no fue un error (Ey; yah)

Y te conozco, Calamardo (Ouh; yah)

Dale, sonríe, que bien la estamo' pasando (Ey, ay)

Y estamo' al Gary, ay

Montamo' el party (Party, party)

'Tamo en Bikini con to'a la' mami' (To'a la' mami'; yah)

Pasa debajo del mar

Y debajo del mar tú me va' a encontrar (Yah)

Desde hace rato veo que quiere' bailar

Y no cambies de tema

Esto e' un party por debajo 'el agua (Rra)

Baby, busca tu paragua'

Estamo' bailando como pez en el agua (Wuh), ey

Como pez en el agua, agua

No existe la noche ni el día (No)

Aquí la fiesta mantenla encendía' (-día')

Siempre que pasa me guiña, ey

Dulce como piña

Muy fuerte sin ejercicio

Pero bailando se me nota el juicio (Juicio), ey

Tanto calor que me asfixio

Soy una estrella pero no soy Patricio, no

Sacúdete la arena, Arenita

Y sonríe que así te ve' bonita, wow, de revista

Baila feliz en la pista

Bajo del sol pa' que quede' morenita, hay party

Pasa debajo del mar

Y debajo del mar tú me va' a encontrar (Yah)

Desde hace rato veo que quiere' bailar

Y no (Oh) cambies de tema

Who lives in a pineapple under the sea?

SpongeBob SquarePants, you know what I mean?

Who lives in a pineapple under the sea?

Bob Esponja, you know what I mean? (Oh)

(No hay party, party

No hay party

Baby, busca tu paragua'

Me gusta, me gusta como si fuera agua, ey

Como si fuera agua)

J Balvin, man

Tainy

Mosty, ma'