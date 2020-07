Becky G lanza 'My Man', su vídeo más adorable junto a su novio Sebastian Lletget

¡Becky G se ha hecho YouTuber! Es lo que podríamos pensar tras ver el videoclip de My Man sin escuchar la canción, ya que de principio a fin está repleto de los retos virales que se hacen en la plataforma de vídeo.

Para el rodaje de este vídeo musical tan casero, la artista estadounidense se ha rodeado de una persona que ocupa un lugar muy especial en su vida: su novio el deportista Sebastian Lletget. Como ya hemos contado, ambos se atreven con cualquier challenge. Stack up challenge, Push-ups challenge, Twist challenge, Beer pong challenge, etc., no hay ninguno que se les resista (bueno, un poco sí).

Como dos personajes de videojuego vintage, la pareja lucha por ver quién es el mejor en cada uno de estos desafíos tan sonados a lo largo de los últimos años. Y aunque Becky se anima a dar un par de toques al balón, siendo el fútbol la profesión de su chico, a él no se le escucha cantar. Habría estado bien verle también en la tesitura de artista musical, ¿o no?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Becky G (@iambeckyg) el 8 Jul, 2020 a las 8:01 PDT

El origen y la inspiración de este nuevo single reside en La Gran Señora, de Jenni Rivera. "Siempre sentí que la historia de esta canción era muy única", ha manifestado en redes sociales.

¿Has llevado la cuenta de cuántos retos gana cada uno? No importa, al final siempre hay algo que destaca por encima del resto: el amor.

Quién es Sebastian Lletget

Sebastian Lletget es un joven de 27 años natural de San Francisco, California. Es futbolista y actualmente juega en el equipo de Los Angeles Galaxy en la MLS.

Él y Becky G se conocieron en 2016 y el pasado 5 de mayo cumplieron 4 años de relación. Su noviazgo comenzó gracias a una amiga en común que los presentó. Por aquel entonces, la intérprete de Sin Pijama estaba trabajando en la película de los Power Rangers y, aunque al principio se mostró reticente a conocerlo, finalmente aceptó tras ver unas fotos de Lletget.