Crash Bandicoot, muy pronto gratis en tu smartphone

Corriendo más rápido, sin miedo y más lejos que nunca, esta nueva aventura para móvil trae lo mejor de la franquicia Crash Bandicoot de los últimos 20 años con los personajes y jefes favoritos de los fans, más movimientos, travesuras y caos. El pre-registro para el nuevo juego free-to-play ya está disponible tanto en Google Play como en la web oficial del juego.

King, los populares creadores del icónico Candy Crush, prepara el lanzamiento de la versión para móviles de uno de los iconos favoritos de los 90. El marsupial que enamoró a todo el mundo desde finales de los 90 se está preparando para correr, saltar y girar en los dispositivos móviles con Crash Bandicoot: On the Run!

En Crash Bandicoot: On the Run!, el Dr. Neo Cortex está de vuelta para tomar el control del multiverso con la ayuda de sus esbirros. Tan sólo Crash y su hermana Coco pueden salvar la situación y poner fin a sus planes. Los fans del videojuego reconocerán automáticamente algunas localizaciones que ya han aparecido en juegos anteriores de Crash Bandicoot, como Temple Ruins, Turtle Woods y Bear It entre otros.

Crash Bandicoot: On the Run! ya está disponible para el pre-registro en Android y pronto lo estará también para iOS. Cualquier jugador que se pre-registre recibirá un exclusivo Blue Hyena Skin el día del lanzamiento – una skin divertida y exótica que los fieles seguidores del juego posiblemente recuerden de Crash Team Racing: Nitro Fueled.

"Estamos muy emocionados por acercar esta conocida y aclamada franquicia a los dispositivos móviles", ha dicho Stephen Jarrett, VP of Game Design en King y Director Creativo en Crash Bandicoot: On the Run!. "Nuestro objetivo es transformar la experiencia runner con el clásico gameplay de Crash, incrementando la profundidad y la progresión a través de una variedad de características emocionantes que incluyen una capa social significativa. Inspirándonos en la increíble historia de Crash, planeamos traer de vuelta a los clásicos personajes, jefes, enemigos y tierras en esta nueva aventura renovada con la que los jugadores podrán disfrutar y entretenerse en cualquier lugar".