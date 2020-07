¿Son Katy Perry y Taylor Swift familia?

¿Alguna vez has sentido una conexión tan fuerte y especial con un/a amigo/a? Pues no eres el/la único/a. Katy Perry y Taylor Swift ahora son casi inseparables, y eso es algo que sus seguidores no se habrían imaginado hace unos años ni en sus mejores sueños.

Pero ahora parece que las une algo que va más allá de la música. El portal MyHeritage.com disparó los rumores de que ambas formaban parte de la misma familia, pues eran primas novenas. ¿Es esto cierto? Perry se ha encargado de acabar con los rumores en Capital Breakfast With Roman Kemp.

"Bueno, nos peleamos como primas", señalaba la cantante entre risas. "Wow, voy a preguntarle si eso es cierto o si deberíamos hacernos test de sangre juntas o algo", añadía. Y es que aunque nuestra protagonista parecía dudar de la credibilidad de esta afirmación, parece que no acabó del todo segura. La duda continúa en el aire.

La amistad de Taylor y Katy se ha convertido en una auténtica montaña rusa de emociones. Después de que todos diesen por perdida la reconciliación tras años de desencuentros, decidieron poner punto y final a los malos rollos y darse una oportunidad.

Y parece que la han aprovechado al máximo, ya que son casi mejores amigas. "No tenemos una relación muy cercaba porque estamos muy ocupadas, pero nos escribimos mucho", señaló Katy en una entrevista. Y tú, ¿crees que ambas comparten lazos familiares?