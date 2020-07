Así reaccionaron las chicas de BLACKPINK al videoclip de ‘How You Like That’

Era evidente que lo nuevo de BLACKPINK iba a triunfar en las plataformas digitales. Y es que How You Like That ya supera los 266 millones de reproducciones en Youtube. ¿Hay ser humano que aún no lo haya visto?

No es de extrañar que su nuevo sencillo haya revolucionado a su ejército de seguidores, pues supone el regreso de su girlband favorita a la industria para prepararnos para su nuevo álbum. Claro que lo que nadie esperaba es que este lanzamiento llegaría cargado de tanta potencia visual y sonora.

Y es que ni las propias BLACKPINK se esperaban la calidad de este proyecto. Así lo han demostrado en el vídeo reacción de su videoclip, en el que podemos comprobar la emoción en los ojos de sus integrantes.

"¡Quiero verlo 50 veces más!", señala Lisa. Tal y como informa Soompi, el vídeo muestra que finalmente lo acabaron viendo en tres ocasiones más.

How You Like That formará parte del nuevo álbum de BLACKPINK, que verá la luz en septiembre. Pero lo cierto es que no será el único avance que nos ofrecerán antes de su lanzamiento, o al menos eso es lo que anunció la propia agencia del grupo.

De momento se desconoce cuándo podremos escuchar más sonidos de este disco, aunque estamos seguros de que seguirá la línea del éxito de este primer sencillo. Y tú, ¿cuál es tu parte favorita de su videoclip?