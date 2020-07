Ana Guerra sabe cómo salir del agua al más puro estilo ‘La Sirenita’

Ana Guerra ha compartido en su perfil de Instagram su último chapuzón y nos ha recordado a una mítica escena de La Sirenita, ¿sabes cuál?

Con un bikini rosa chicle y negro, la cantante recorre de punta a punta la piscina y, una vez en el bordillo más próximo a la cámara, se impulsa con sus brazos para salir del agua a cámara lenta, recreando el fragmento en que Ariel posa sobre una roca y las olas del mar rompen a sus espaldas.

Ver esta publicación en Instagram 🧜🏼‍♀️ Una publicación compartida de ANA GUERRA (@anaguerramusic) el 11 Jul, 2020 a las 9:40 PDT

Rápidamente, las redes sociales se han incendiado con este vídeo. Ricky Merino se quedaba sin palabras y solo podía comunicar su impresión mediante emojis: "💣💣💣". Greeicy, por su parte, respondía "Por favor anaaaaa🤤", lo que ha provocado que muchos de sus seguidores aprovecharan la ocasión para pedir una colaboración entre ambas.

Ella misma añadía a modo de pie de foto el emoticono de una sirena, así que su salida de la piscina no ha sido casual, ¿o sí? Lo único que le ha faltado es interpretar la canción Part of your world como la princesa Disney. ¿Se animará la próxima vez?