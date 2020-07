John Travolta confirma la muerte de su mujer, la actriz Kelly Preston

“Con gran pesar os informo de que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su lucha de dos años frente al cáncer de pecho. Luchó con coraje y el amor y apoyo de muchos”. Con estas palabras John Travolta confirmaba en redes el fallecimiento de su mujer, Kelly Preston.

Ha querido dar las gracias a todos los médicos que estuvieron atendiendo su enfermedad. “El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que, perdonadme de antemano si no tenéis noticias nuestras durante las próximas semanas y meses mientras nos curamos. Todo mi amor”, añadía el actor que está devastado por perder a la mujer con la que estuvo casado durante 28 años y con la que compartía tres hijos.

La pareja tuvo que enfrentarse a la dura pérdida de su primer hijo en circunstancias muy trágicas y que lograron superar unidos. Ahora, la tragedia golpea de nuevo a la familia.

“Tras decidir llevar a cabo su lucha de forma privada, se sometió a tratamiento médico durante un tiempo, ayudada por sus familiares y amigos más cercanos”, informó el representante de la familia en un comunicado. “Era un alma brillante, preciosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que aportaba vida a todo lo que tocaba”, añadió.

La actriz, a la que pudimos ver en el videoclip de She will be loved de Maroon 5, había actuado varias veces con su marido. Les vimos juntos en La última canción de Miley Cyrus y Liam Hemsworth o, la última vez, en Gotti. Pero la carrera de Preston se había iniciado sola en 1985 con un papel en Sin vergüenza. Luego fue adquiriendo una mayor popularidad en cintas como Los gemelos golpean dos veces, Jerry Maguire, Entre el amor y el juego, Sentencia de muerte o Dos canguros muy maduros.

Una vez más este año, tenemos que lamentar otra muerte a causa del cáncer.