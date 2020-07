HBO cancela por sorpresa ‘Run’, su serie romántica más vista

'Run' llegó a HBO como la heredera de la multipremiada 'Fleabag' al tener como productora a Phoebe Waller-Bridge.

Con esas credenciales, durante la primera semana de estreno (en pleno confinamiento) el pasado mes de abril llegó a convertirse en la serie romántica más vista de Estados Unidos.

Y aún así... no ha logrado renovar por una segunda temporada.

La realidad es que 'Run', creada por Vicky Jones y protagonizada por Merritt Wever y Domhnall Gleeson, partía de una idea muy llamativa: dos ex habían hecho un pacto, años atrás, de que cuando uno de ellos escribiera al otro con la palabra "run" ambos dejarían todo lo que estuvieran haciendo para encontrarse en un tren.

La ficción enganchaba desde el principio pero, la poca química entre los protagonistas y el thriller poco adictivo en el que acabó convirtiéndose, hicieron que la audiencia fuera en picado.

Tanto que, al finalizar la primera temporada y ponerse los creadores a diseñar la siguiente no han sabido cómo. Así lo ha asegurado HBO en un comunicado en el que explica que no han encontrado la forma adecuada de darle continuidad: "Después de explorar varias vías para continuar el viaje de Ruby y Billy, hemos tomado la decisión de no seguir adelante con una segunda temporada de Run".

Por lo que tendremos que poner fin a esa historia cada uno con su imaginación.