Ester Expósito se lleva de fiesta a su novio en Madrid

“Roma e tu 💔”. Este es el escueto mensaje que ha escrito Ester Expósito junto a la última fotografía que ha publicado en su muro y que no es otra cosa que un retrato de su chico, Alejandro Speitzer. Algo poco habitual en ella que suele mantener su vida privada en un plano bastante discreto. Pero está claro que su estancia en la capital italiana ha consolidado una relación de la que están disfrutando al máximo después de estar tanto tiempo separados tras el confinamiento.

Aunque no han dado explicaciones de su viaje, sí se han dejado ver con Carlos Cuevas y, ¿es casualidad? Más bien parece que los tres han coincidido allí por cuestiones de trabajo ya que forman parte de Alguien tiene que morir, la producción de Netflix que comparten.

“"Te todo (L)", comentaba él en la foto. Y no eran las únicas palabras que inspiraban esta imagen en la que podemos observar el nuevo look del actor mexicano que se ha rapado la cabeza. El mismo look que luce en Oscuro deseo que este 15 de julio se estrena en Netflix.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 12 Jul, 2020 a las 8:06 PDT

Pero que nadie se lleve a engaño porque, aunque esta fotografía nos traslada a Roma, la pareja ya ha vuelto a Madrid. Buena prueba la encontramos en sus últimos stories. Se han ido de fiesta a la reapertura del Costa Social Club donde no han parado de bailar y pasárselo en grande con David Arroyo como DJ.

Es verano y nada mejor un domingo noche que salir con los amigos, con tu chica y disfrutar de los tuyos. Y parece que es lo que ellos se han propuesto. Ya veremos si en los próximos días vemos al mexicano pasearse por otros lugares de nuestro país.