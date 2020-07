Omar Montes, “castigado” sin concierto por no usar mascarilla en un acto benéfico

El concierto de Omar Montes en el festival Marenostrum de Fuengirola ha sido suspendido por negarse a usar mascarilla aun siendo advertido. El Ayuntamiento de Fuengirola, el recinto Marenostrum Fuengirola, la promotora Caviar Urban Music y el patrocinador SikSilk tomaron esta decisión.

"Ante esta actitud incívica y perjudicial ejemplo que para todos supone, creemos que es nuestra obligación moral suspender el concierto programado para esta noche" decía en el comunicado. Se suma a las declaraciones Rodrigo Romero, concejal de cultura de Fuengirola, que avisa: "No estamos dispuestos a permitir que nadie eche todo este esfuerzo por tierra con actitudes o acciones incívicas como las que hemos vivido hoy. Estas conductas no tienen cabida en nuestra ciudad”.

Por otro lado, el artista publicaba en redes sociales su versión. “He venido hasta Málaga, he ido a un sitio benéfico. Yo le he explicado que soy una persona de riesgo -Omar ha confesado que sufre de asma crónica- y que no llevaba mascarilla en ese momento. Le he avisado de que me podían pegar algo y él me decía que no, que no pasaba nada" contaba a sus fans que seguían decepcionados. Él asegura que esa no ha sido la causa real para anular el concierto: "No han vendido suficientes entradas y no tenían para cubrir los gastos".

Que para coger el cheque no estaba drogado ni bebido... ni me hacía falta mascarilla... pero para el concierto si??? Algo me huele raro... si tanto problema hay porque cogéis el dinero?? Pa eso no pasa nada no,,? — Omar Montes (@omarmontesSr) July 12, 2020

Tras las declaraciones por ambos lados y dos versiones muy distintas de la historia, Omar ha decidido recompensar a sus fans. El cantante de Alocao invitó por redes sociales a varios de ellos al chalet donde él y su equipo se habían hospedado y así saludar a aquellos seguidores que se habían quedado a las puertas del evento.