Manuel Carrasco encuentra nuevo oficio en su tierra natal

Los oriundos de Isla Cristina conocen de sobra las Salinas del alemán. Varios jóvenes de la zona las construyeron en 1954 aunque los propietarios eran unos empresarios alemanes. Con el paso del tiempo quedaron en manos españolas y ahora, una de las herederas les ha dado un giro y las ha abierto al público para que la gente pueda ir a hacer un tour y conocer la fauna y la flora autóctona. Además, tiene servicios terapéuticos con el aceite de magnesio y los baños de fango.

Y seguro que te estás preguntando a qué viene esta lección de historia o de turismo, depende de cómo lo mires. Pues bien, es una manera de ponerte en contexto para entender el nuevo oficio al que ha decidido dedicarse Manuel Carrasco.

“@salinas_del_aleman #islacristina con una historia increíble detrás y al frente una familia maravillosa, qué bonita experiencia! Terminando con un baño en las piscinas de sal! 😎☀️”, escribía el cantante junto a unas imágenes en las que le vemos trabajando en las salinas. Después de pasar el estado de alarma en Madrid parece que ya ha vuelto a casa para que los suyos puedan conocer al pequeño Manuel.

Su amiga de Operación Triunfo, Vega, no ha podido dejar de piropearle: “Que estilazo madre mía 😂 @almunavalon daye o neno la escoba na casa que se le da ben 😂♥️ 👏🏻👏🏻🙌🏻 Mi manué eres grande hasta barriendo sal! Confiesa: has cantado con el palo de la escoba, todos lo hemos hecho alguna vez ♥️🙌🏻😂 “.

La mujer de Carrasco, Almudena Navalón, a la que hacía mención la cantante no ha podido más que echarse unas risas: “jajaja venga! A ver si demuestra la misma soltura!”. Por cierto, que el cantante luce un look veraniego al que no le falta la mascarilla en el codo, tan habitual estos días.

Parece fácil, pero mover así la sal es un trabajo duro, de ahí que el entrenador Miguel Lordan le ha mandado ánimos: “Que se note el entrenamiento amigo!!!! Disfruta muchísimo @manuelcarrasco_ 💪”.