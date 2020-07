La confesión sexual de Ylenia que le pasa a mucha más gente

Los lunes por la noche, cuando casi todo el mundo duerme, Telecinco emite un programa que se llama Animales nocturnos. Está presentado por Cristina Tàrrega y en él los espectadores, básicamente, llaman para contar sus cosas.

Anoche, Animales nocturnos contó con la presencia de Ylenia, colaboradora habitual de los espacios de Mediaset, y sorprendió con una confesión sexual que, según ella, le pasa a mucha más gente de la que pensamos.

Todo empezó con la llamada de Vanessa, una mujer de Lanzarote que afirmó que desde hace dos años se levanta por las mañanas con unos calentones muy fuertes y no puede evitar tener sexo sin parar durante dos o tres días. "El problema es que suele pasarme cada tres meses, estoy casada y mi marido no aguanta", explicó. "Lo tuyo es como un confinamiento. Cada confinamiento te da un brote", señaló la presentadora.

Fue en ese momento cuando Ylenia compartió con los espectadores y con la propia Tàrrega que a ella también había vivido esos episodios. "Esto le pasa a mucha gente. No te sientas rara", dijo la exconcursante de GH DÚO, que entre risas terminó admitiendo que ella también había tenido esos calentones insaciables. "A mí ahora mismo no me pasa, pero…".