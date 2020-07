‘Emmanuel’ de Anuel AA es el disco que más gusta a los españoles (al menos este verano)

El puertorriqueño de 27 años, Anuel AA, encabeza la lista de álbumes más vendidos en España según Promusicae, el medidor oficial. Se mantiene 5 semanas en cabeza si sumamos las ventas tanto físicas como digitales y las reproducciones online.

La estrella del reguetón ha conseguido un éxito aplastante con China, la canción favorita del disco según confirman los datos: 700 millones de reproducciones en Spotify y 1.400 millones de visualizaciones en su videoclip de YouTube. En este, sale su pareja Karol G, además de Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin, todo un regalo para los amantes del urban.

Otro hit que podemos encontrar en Emmanuel es Fútbol y Rumba, donde colabora con Enrique Iglesias y hace un guiño al confinamiento con pequeños clips de personajes disfrutando de la canción en sus casas. Eso sí, destacando a futbolistas de élite como Messi o Sergio Ramos controlando su balón.

El artista optó por un disco largo de 22 temas, una tendencia que también ha seguido Bad Bunny con YHLQMDLG, que se sitúa el número 8 de la lista de Promusicae, y Las que no iban a salir en décima posición. También J Balvin sacó disco completo, Colores, que se encuentra muy cerquita, en séptima posición. Un buen año para los reggaetoneros del momento.

¿Lo más comentado? Su versión castellanizada de No woman no cry de Bob Marley que ha llamado No llores mujer. Reescribiendo la letra y acompañado de Travis Barker, batería de Blink-182, el artista ha recibido comentarios de todos los colores: “Yo soy una mujer y estoy llorando después de escuchar esta canción” o “Bob Marley debe estar revolviéndose en su tumba”.

Estas son las novedades que nos trae la vuelta de Promusicae después de verse forzados a parar su publicación del ‘Top 100’ álbumes debido al coronavirus. La situación “había traído consigo el cierre absoluto de los comercios no esenciales, por lo que las ventas de CD, vinilos y demás soportes físicos quedó reducida a niveles testimoniales e ínfimos”. Por fin, la ‘nueva normalidad’ ha permitido recuperar la publicación semanal de los martes como se hacía de habitual.