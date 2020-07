Laura Escanes explica por qué no se depila los muslos

El debate sobre la depilación viene de lejos, aunque cada vez es más común ver a mujeres que optan por no pasar por este suplicio. Laura Escanes ha hablado del tema cuando algunos seguidores se han dado cuenta, en sus stories, de que tiene pelos en los muslos. Estaba presentando unos productos cuando han empezado a fijarse en ese detalle de su cuerpo.

Ha asegurado que no es la primera vez que hacen referencia a su vello, que de hecho en más de una ocasión había recibido insultos y desprecios por el hecho de no depilarse. Pero ella, como recoge Divinity, lo tiene claro.

“Al ser rubios a mí no me molestan”, contestaba sobre el pelo que puede apreciarse en sus muslos. Ha confesado que nunca se había depilado esa zona del cuerpo. Y, además, se ha reafirmado en su decisión. No sabe si será para siempre o algún día cambiará de opinión, pero de momento tiene pensado dejar sus pelos rubios en los muslos, “me dan igual”.

Y ya que estaba metida en el debate ha explicado su experiencia con la depilación. Ha asegurado que se pasaba la cuchilla hasta que terminó optando por el láser. Pero, al poco de comenzar las sesiones, se quedó embarazada y tuvo que dejarlo.

Ahora que su hija ha cumplido nueve meses ha decidido recuperar el tema de la depilación y ha vuelto al método original, el que utilizaba cuando empezó a eliminar su vello. Ha hecho memoria y ha recordado cómo le cogía la depiladora eléctrica a su madre cuando empezaba con estos temas. Algo que le producía mucho sufrimiento. Finalmente acabó comprándose su propia máquina cuando se dio cuenta de que había muchas influencers que la recomendaban.

No ha dudado en recordar, entre risas, los shows que montaba por el dolor que le producían las máquinas eléctricas. Reconoce que finalmente optó por meterse en la ducha, “aunque indoloro no es, la primera pasada me quería morir”.

Ahora, Laura está disfrutando de sus vacaciones en Mallorca, con su marido y su hija y ha asegurado que, a su vuelta, volverá a retomar el láser.