Roi descubre una canción y la graba sin saber de quién es y resulta que la canta… Harry Styles

Muchos conocieron a Roi Méndez en Operación Triunfo haciendo versiones de otros artistas. Y resulta que es una afición que no ha abandonado porque, aunque firma sus propias canciones, también le gusta cantar las de otros compañeros de profesión que logran transmitirle algo.

Así que, estamos más que acostumbrados a verle compartir en redes su propia interpretación de temas muy míticos. Lo ha vuelto a hacer, aunque parece que la canción que ha elegido ni siquiera sabía de quién era.

“Hoy descubrí esta canción y la verdad es que “ta chula” aunque no me dio tiempo a aprenderme la letra. Alguien sabe de quien es?”, preguntaba junto al vídeo en el que logra emocionarnos con su interpretación. No es de extrañar que su chica, Crislo, haya expresado todo su amor: “😍😍😍💖”.

En seguida ha obtenido respuestas a su pregunta para poder identificar la canción. No han faltado bromas de algunos de sus amigos cantantes.

Veintiuno: Sin duda es LA TUSA

Martín Ceballos (DVicio): Claro!!! La macarena versionada

David Rees: Esta es de Los Chichos no?

Ha sido el cantautor Luis Ramiro uno de los que le han sacado de dudas: “Cómo amamos a Harry. (Ésta la compusieron uno y él, pero la mayoría las componen entre 4 o 5). Así son de brutales. La cantas muy bien Roi. Tenemos que volver a juntarnos again!!! Abrazos!!💥”. Hacía referencia a Harry Styles, el autor de esa Sweet Creature al que él le ha aportado su estilo. Y, en cuanto a la proposición del músico, no lo ha dudado: “@luisramiro por favor! Dame cita urgente”.

En cuanto a su look con camiseta blanca y cinta en el pelo, nos recuerda más al Harry Styles de One Direction que al Harry Styles de hoy en día, tan ligado a Gucci que ofrece una visión más extravagante y barroca.