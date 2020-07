Ruggero Pasquarelli lanza ‘Puede’: mira el vídeo y la letra

Puede ser que nunca te enamores

Como yo lo hice de ti

Puede que me culpes por errores

Que yo nunca cometí

Puede que ya no sientas con otro

Mariposas por toda la piel

Puede que nunca borres mis fotos

Aunque estés con él

O puede que sí

Y solo soy yo creyéndome el cuento

De que me extrañas, aunque no sea cierto

Sé que te fuiste, pero yo me miento

Pero yo me miento

Sé que es así (así)

Pero me niego, no voy aceptarlo (no, no, no)

Y reconozco que esto me hace daño

Quiero pensar que solo me mentiste

Que nunca te fuiste y que no te extraño

(Uoh-oh, oh-oh)

Ya sé, ya sé que mi actitud no es la correcta

Pero tengo mil preguntas sin una respuesta

¿Qué hice mal? Dame una señal

Déjame saber si existe un plan después de ti

Porque te juro que yo no lo entiendo

No me enteré que te estaba perdiendo (no)

Yo te miraba y no te estaba viendo

Uoh

O puede que sí

Y solo soy yo creyéndome el cuento

De que me extrañas, aunque no sea cierto (aunque no sea cierto)

Sé que te fuiste, pero yo me miento

Pero yo me miento

Sé que es así (así)

Pero me niego, no voy aceptarlo (no, no, no)

Y reconozco que esto me hace daño

Quiero pensar que solo me mentiste

Que nunca te fuiste y que no te extraño

(Uoh-oh, oh-oh)

Y que no te extraño

(Uoh-oh, oh-oh)

Puede que ya no sientas con otro

Mariposas por toda la piel

Puede que nunca borres mis fotos

Aunque estés con él

O puede que sí

Y solo soy yo creyéndome el cuento

De que me extrañas, aunque no sea cierto

Sé que te fuiste, pero yo me miento

Pero yo me miento

Sé que es así (así)

Pero me niego, no voy aceptarlo (no, no, no)

Y reconozco que esto me hace daño

Quiero pensar que solo me mentiste

Que nunca te fuiste y que no te extraño

(Uoh-oh, oh-oh)

Y que no te extraño

(Uoh-oh, oh-oh)