Banksy pinta el metro de Londres para concienciar sobre el uso de mascarillas

Vivimos tiempos complicados de adaptación a la nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad también está incluido el uso de las macarillas.

Muchos artistas internacionales han usado su voz para concienciar sobre la implicación y responsabilidad de la sociedad, y Banksy es uno de ellos. Aunque el artista callejero ha usado su talento para conseguirlo: el grafiti.

Hemos de recordar que el británico es conocido por sus reivindicativas obras en los muros callejeros. Claro que la crisis mundial que gira en torno al COVID-19 no ha pasado desapercibida para él, así como tampoco los rebrotes localizados en múltiples puntos del planeta.

Banksy ha aparecido por sorpresa en el metro de Londres disfrazado de desinfectador para pintar ratas estornudando en las paredes de los vagones. De este modo, ha querido plasmar la efectividad de la mascarilla, que evita que las partículas del estornudo alcancen mayor distancia.

No obstante, las obras de Banksy no han durado demasiado en el metro de Londres, pues la empresa de transporte ha decidido eliminarlas por su "estricta política antigrafiti". Aunque, según Cadena SER, el mensaje de nuestro protagonista ha llegado a todo el mundo en las redes sociales. "Si no te pones la mascarilla, no lo consigues", añade el grafitero junto al vídeo compartido en sus redes sociales.

Ya lo sugiere Banksy: hemos de caminar todos en una misma dirección y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Solo así conseguiremos convivir en una nueva normalidad en la que el virus finalmente pase a un segundo plano.