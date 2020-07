C. Tangana borra todas sus fotos de Instagram y reflexiona sobre la toxicidad de las redes sociales

C. Tangana ha hecho borrón y cuenta nueva en Instagram. El cantante, que hace dos meses presentaba un EP llamado Bien :( compuesto por cuatro canciones que introducían el concepto de "música triste en español", ha eliminado todas las fotos de su perfil (salvo los clips de IGTV) y ha lanzando una nueva línea de merchandising



"Don't stay relevant" es el mensaje claro, conciso y directo con el que también ha reflexionado sobre la toxicidad de las redes sociales, las cuales juegan a día de hoy un papel muy importante si se quiere tener un mínimo de repercusión y visibilidad. Y es que parece que si no estás always on (siempre conectado y siempre presente), no existes en la cultura de Internet.

En un artículo que ha redactado para Highxtar, El Madrileño cuenta que ahora "lo primero que hago cuando alguien me menciona a un artista nuevo es buscar una cifra de followers, un culo, un six pack, unas tetas. Busco todos los intentos ridículos que hace semanalmente por llamar la atención, los juzgo, los envidio, los comparo con los míos. Analizo la tendencia".

Ver esta publicación en Instagram DON’T STAY RELEVANT Una publicación compartida de El Madrileño (@c.tangana) el 13 Jul, 2020 a las 12:49 PDT

"No sé qué cojones os pasa con el ojo del huracán pero vamos acabar como putas cabras. Una pandemia global silenciosa: la constante exposición. Llevas 5 minutos sin hacer el ridículo delante de todo el mundo por favor STAY RELEVANT o morirás de forma dolorosa. Te juro que si no subes un selfie ahora mismo tu paso por el mundo habrá sido en vano. El nuevo existencialismo, la lucha del hombre contra el algoritmo", expresa en el mismo texto.

"El 16 cumplo 30 ¿En serio tengo que hacerme un tik tok?", se pregunta, aunque también revela que, después de cuatro años, quizá sea el momento de tomárselo con más calma. ¿Se avecina una nueva era para Puchito? ¿Qué podremos esperar de sus futuros proyectos a partir de ahora?