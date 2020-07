KJ Apa de ‘Riverdale’ sorprende a sus seguidores con un look lumbersexual

Dar vida a un adolescente durante varios años en la pequeña pantalla tiene sus problemas: y es que nunca te puedes dejar crecer la barba. Y es que, cuando das vida a un joven de 18 años, debes tener siempre la cuchilla de afeitar a mano. KJ Apa lo sabe bien. El actor de Riverdale lleva cuatro años dando vida a Archie en la serie. Apa empezó en la serie con 19 años y, claro, en ese momento daba más el pego. Ahora, con 24 años, la cosa ha cambiado y ya no es un teenager.

Aprovechando que no se encuentra rodando los nuevos episodios de Riverdale debido a la crisis del coronavirus, el actor ha cambiado totalmente de look, apostando por una barba cerrada y larga y un pelo desaliñado. Además, a diferencia del personaje de Archie, KJ tiene el pelo castaño. De este modo, vemos al artista completamente distinto. ¡Y ojo, nos gusta mucho como le queda este look totalmente lumbersexual!

Ver esta publicación en Instagram i heard they’re shutting down tiktok Una publicación compartida de KJ Apa (@kjapa) el 7 Jul, 2020 a las 6:44 PDT

Os recordamos que lumbersexual hace referencia a esa moda de llevar camisas desaliñadas, pantalones vaqueros, botas rústicas y barba cerrada. Vamos, un poco el estilismo de leñador de toda la vida. De hecho el mismo término hace referencia a la palabra inglesa lumberjack que significa leñador.

De este modo, en las últimas publicaciones de su cuenta de Instagram vemos al joven con este look. De hecho, en una de las fotos aparece en mitad de la playa como un auténtico Robinson Crusoe. Es más, algunos comentarios de la publicación hacen referencia al parecido que tiene el actor con Tom Hanks en la película de 2000, Naúfrago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KJ Apa (@kjapa) el 6 Jul, 2020 a las 11:12 PDT

“Llámale Wilson”, comenta Jessica Michel, sobre el cangrejo que lleva en la mano y haciendo referencia al amigo imaginario de la cinta protagonizada por Tom Hanks. “Solo una palabra: afeítate”, le escribe otro de los usuarios.

Por ahora, parece que el actor no tiene ganas de pasarse la cuchilla por la cara. Quién sabe, quizá esté preparándose para su próximo papel. El actor protagonizará un nuevo thriller junto a Sofía Carson llamado Songbird.