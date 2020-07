Amaia Montero muestra orgullosa el talento de su sobrino

Amaia Montero y su sobrino Noah tienen una conexión especial, o así al menos lo ha demostrado la cantante en más de una ocasión. No solo desveló que ha compuesto una canción inspirada en el pequeño, sino que ahora además presume de su talento en redes sociales.

Montero ha compartido un vídeo este 15 de julio en el que Noah demuestra sus destrezas en la batería con tan solo ocho años. "EN LA SANGRE. #Noah #amordetía", dice la cantante en la descripción del vídeo.

Por si fuera poco, también ha subido otros fragmentos de esta sesión del pequeño en la percusión en varios Instagram Stories. Lo de que la pasión por la música lo lleva en la genética es algo que Amaia nos ha dejado bien claro.

"Tienes el poder de desarmarme porque nunca me fallas, y me sacas la mejor sonrisa cuando no hay ningún motivo, el que no pone excusas, el que me da la vuelta", señalaba la artista en la emotiva felicitación de cumpleaños a su sobrino.

No cabe duda de que nuestra protagonista y el hijo de Idoia Montero no solo comparten lazos familiares, sino también una pasión innata por este arte que tantos éxitos ha dado a la ex integrante de La Oreja de Van Gogh.